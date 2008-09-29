Гавриш прорахував ризики Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО найімовірніше очолить список демократичних сил на можливих дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ.

«Найвірогідніше, що В.ЮЩЕНКО очолить демократичні сили (на можливих дострокових парламентських виборах – УНІАН)», - сказав С.ГАВРИШ.

За його словами, це відбудеться зважаючи на неможливість поновлення діалогу між Блоком Юлії Тимошенко та НУ-НС на цей період часу, «на неможливість реального діалогу, який отримав би пропозицію довіри персонально між Президентом і прем’єром».

С.ГАВРИШ зазначив, що таким чином фактично йдеться про перший тур президентських виборів. «Це є єдиний спосіб отримати реальний рейтинг для Президента України», - сказав С.ГАВРИШ, додавши, що «тут є певні ризики, але є набагато більше позитиву». До такого позитиву заступник секретаря РНБО відніс те, що таким чином з формально національного лідера В.ЮЩЕНКО перетворюється в активного електорального лідера. С.ГАВРИШ додав, що при цьому Президент зможе визначити свої шанси як в електораті, так і, перш за все, в контексті оцінки його перспектив серед українських фінансово-промислових груп, які будуть робити ставку на тих чи інших політичних лідерів на майбутніх президентських перегонах.