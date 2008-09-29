Гавриш прорахував ризики Ющенка
Президент очолить список демсил?
Президент України Віктор ЮЩЕНКО найімовірніше очолить список демократичних сил на можливих дострокових парламентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ.
«Найвірогідніше, що В.ЮЩЕНКО очолить демократичні сили (на можливих дострокових парламентських виборах – УНІАН)», - сказав С.ГАВРИШ.
За його словами, це відбудеться зважаючи на неможливість поновлення діалогу між Блоком Юлії Тимошенко та НУ-НС на цей період часу, «на неможливість реального діалогу, який отримав би пропозицію довіри персонально між Президентом і прем’єром».
С.ГАВРИШ зазначив, що таким чином фактично йдеться про перший тур президентських виборів. «Це є єдиний спосіб отримати реальний рейтинг для Президента України», - сказав С.ГАВРИШ, додавши, що «тут є певні ризики, але є набагато більше позитиву». До такого позитиву заступник секретаря РНБО відніс те, що таким чином з формально національного лідера В.ЮЩЕНКО перетворюється в активного електорального лідера. С.ГАВРИШ додав, що при цьому Президент зможе визначити свої шанси як в електораті, так і, перш за все, в контексті оцінки його перспектив серед українських фінансово-промислових груп, які будуть робити ставку на тих чи інших політичних лідерів на майбутніх президентських перегонах.