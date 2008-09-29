Третьяков побачив для БЮТ, НУ-НС і БЛ один шанс на трьох

Якщо в Блоці Володимира Литвина і в Блоці Юлії Тимошенко стверджують, що готові сформувати демократичну коаліцію з «Нашою Україною – Народною самообороною», необхідно всім трьом політичним силам йти в одному Блоці на позачергові вибори і перемагати. Таку думку сьогодні в кулуарах парламенту висловив журналістам Олександр Третьяков, народний депутат (фракція НУ- НС), пише Главред. За словами депутата, «таким чином ми дамо можливість суспільству зробити вибір на користь коаліції БЮТ-БЛ-НУНС і надалі ніколи не ставити питання про те, хто формуватиме демократичну коаліцію». Як повідомляє прес-служба депутата, Третьяков також вважає, що «ця ініціатива зробить неможливими дії Блоку Тимошенко, які ми спостерігали останнім часом».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підуть на такий крок в Блоці Литвина і Блоці Юлії Тимошенко, Олександр Третьяков відповів: «Для демократичних сил це прекрасний шанс відновити статус-кво і політичну стабільність».

Народний депутат також повідомив, що поставить перед керівництвом «Нашої України» питання про початок консультацій з представниками Блоку Литвина і Блоку Юлії Тимошенко про створення єдиної демократичної сили.