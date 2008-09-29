У Балоги думають, що Тимошенко їде до Москви не за газом

У Секретаріаті Президента України вважають, що прем‘єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відвідає Москву для отримання «політичного благословення».

Про це йдеться у коментарі заступника глави Секретаріату Президента Андрія КИСЛИНСЬКОГО, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

А.КИСЛИНСЬКИЙ переконаний, що під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви тема стратегічного інтересу України - газових поставок на 2009 і наступні роки не стоятиме серед пріоритетів порядку денного.

«Під першим номером у списку значиться отримання Юлею Володимирівною політичного благословення «білокам‘яної». Усе решта, включаючи і газові контракти, як то кажуть, додасться «автоматом», - припустив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Хоча у виконанні російського сценарію тандемом БЮТ-Партія регіонів намітився суттєвий прогрес, Кремль не поспішає підтвердити наміри зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО. Щоденне очікування на вісточку з Москви серйозно впливає на нервовий стан прем‘єра, яка «зривається» навіть перед телекамерами при одній лише згадці на цю тему», - наголосив заступник глави Секретаріату.

«Виявляється, БЮТ і ПР почали співпрацю «не з того кінця». Першим кроком, за задумкою московських сценаристів, мало бути формування коаліції Партії регіонів та БЮТ. Натомість спритна ТИМОШЕНКО всі зусилля спрямувала на перетягування на себе (руками здивованих «регіоналів») владних повноважень та просування змін до Конституції, написаних В.МЕДВЕДЧУКОМ. Водночас, лідерка БЮТ затягує юридичне оформлення відносин з ПР, особливо після останніх соціологічних замірів», - повідомив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він стверджує, що «результати найсвіжіших опитувань на замовлення БЮТ стали справжнім шоком для Юлії Володимирівни. Такого падіння рейтингу, особливо у західних та центральних регіонах, в першу чергу серед представників середнього класу та молодшої вікової категорії, ніхто не сподівався».

А.КИСЛИНСЬКИЙ наголосив, що «кремлівський сценарій, на щастя Юлії Володимирівни, допускає розширення коаліції БЮТ і Партії регіонів за рахунок ЛИТВИНА, який весь минулий тиждень активно «працював на телекамери» як прихильник демократії та рятівник демократичної коаліції». «Тепер його присутністю, підсиленою ефектом уламка націонал-патріотів з Руху та молодих політиків з «Самооборони», можна буде виправдати в очах суспільства союз «бютівців» і «регіоналів», - впевнений заступник глави Секретаріату.

«Президент України В.ЮЩЕНКО наполягає на невідкладному завершенні «газових» переговорів з Російською Федерацією, незалежно від політичної кон‘юнктури. Заручниками політичних інтриг прем‘єра не можуть бути національні інтереси», - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що їй вдасться цього тижня відвідати Москву для підписання всіх необхідних документів щодо подальших поставок газу до України.

За офіційними даними, робочий візит прем’єра Юлії Тимошенко до Російської Федерації відбудеться 2 жовтня. В ході візиту планується проведення зустрічі глав урядів України та Росії. Також заплановані переговори урядових делегацій стосовно підготовки до укладення довгострокової угоди щодо постачання природного газу.