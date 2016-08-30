Клімкін назвав вибори до Держдуми РФ у Криму нелегітимними
16:21, 30 серпня 2016Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав проведення Росією виборів на дільницях в окупованому Криму нелегітимним.
REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви».
«Я вважаю вибори в Росії нелегітимними, тому що вони відбуваються на території окупованого Криму», - сказав Клімкін.
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«Причому, ці вибори не є легітимними ні в політичному, ні в правовому сенсі», - додав міністр.
Як відомо, в Росії 18 вересня пройдуть вибори до Держдуми.
Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС України висловили протест з приводу наміру виконкому СНД направити спостерігачів на «вибори» в окупованому Криму.
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