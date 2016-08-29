В Україні відкриються тільки чотири виборчі дільниці для виборів до Держдуми РФ - ЗМІ
В Україні будуть відкриті 4 виборчі дільниці, де громадяни РФ зможуть проголосувати на виборах до Держдуми.
Про це повідомляє "КоммерсантЪ".
Голова міжвідомчої робочої групи щодо голосування за кордоном, член Центрвиборчкому (ЦВК) Василь Ліхачов заявив, що офіційна позиція щодо голосування в диппредставництвах, де повинні відкритися виборчі дільниці, буде оприлюднена найближчими днями.
Так, в 2011 році в Україні було організовано 17 виборчих дільниць для голосування росіян, цього разу — лише чотири.
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Співрозмовник "Ъ", близький до адміністрації президента України, заявив, що Київ не має наміру сприяти проведенню голосування, організація якого — завдання російських дипломатів.
При цьому член ЦВК РФ Микола Левич припускає, що зменшення кількості дільниць обмежить активне виборче право росіян.
Попередньо передбачається відкриття чотирьох дільниць: однієї - в Києві та трьох у генконсульствах, в Харкові, Одесі та Львові. За словами Ліхачова, Михайло Зурабов ще перед відставкою поінформував президента України Петра Порошенка про організацію голосування на цих дільницях.