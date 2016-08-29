В Україні відкриються тільки чотири виборчі дільниці для виборів до Держдуми РФ - ЗМІ

Про це повідомляє "КоммерсантЪ".

Голова міжвідомчої робочої групи щодо голосування за кордоном, член Центрвиборчкому (ЦВК) Василь Ліхачов заявив, що офіційна позиція щодо голосування в диппредставництвах, де повинні відкритися виборчі дільниці, буде оприлюднена найближчими днями.

Так, в 2011 році в Україні було організовано 17 виборчих дільниць для голосування росіян, цього разу — лише чотири.

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Співрозмовник "Ъ", близький до адміністрації президента України, заявив, що Київ не має наміру сприяти проведенню голосування, організація якого — завдання російських дипломатів.

При цьому член ЦВК РФ Микола Левич припускає, що зменшення кількості дільниць обмежить активне виборче право росіян.

Попередньо передбачається відкриття чотирьох дільниць: однієї - в Києві та трьох у генконсульствах, в Харкові, Одесі та Львові. За словами Ліхачова, Михайло Зурабов ще перед відставкою поінформував президента України Петра Порошенка про організацію голосування на цих дільницях.