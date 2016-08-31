У США пояснили, чому не готові до відновлення "звичайної співпраці" з Росією

07:56, 31 серпня 2016
Політика
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США сумніваються у можливості повернення до "звичайної співпраці" з Росією на цьому етапі.

REUTERS

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає РБК-Україна.

"В імплементації Мінських угод є певний прогрес, але він повинен бути ще більшим", - констатував Кірбі.

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На думку представника Держдепартаменту, перш ніж США повернуться до нормальних відносин з РФ, потрібно вирішити багато питань.

"Наша думка не змінилася, досі не час повертатися до звичайної співпраці з Росією, враховуючи побоювання щодо дій РФ в Україні, окупацію Криму, досі наявну напруженість в процесі реалізації Мінських угод", - пояснив Кірбі.

Нагадаємо, в кінці липня Держдепартамент США висловив стурбованість через найбільші за останній період втрати серед українських військовослужбовців під час бойових дій на Донбасі.

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