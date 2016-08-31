Неспокійна доба на Донбасі: у Луганському та Зайцевому бойовики пустили у хід БМП (відео)

ЗПро це повідомляє штаб АТО на сторінці в Facebook.

Зокрема, було зафіксовано 24 випадки порушення режиму тиші на Донецькому напрямку, 25 - на Маріупольському та 26 - на Луганському.

На Донецькому напрямку на початку доби противник двічі застосував артилерійські установки по Новгородському. Із 120 мм мінометів ворог вів вогонь по позиціях у Верхньоторецькому та Пісках, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів бив по захисниках Авдіївки, Луганського, Зайцевого та Пісків, у Світлодарську теж застосував міномети калібру 82 мм, а у Майорську гранатомети та стрілецьку зброю. У Луганському та Зайцевому супротивник задіяв бойові машини піхоти.

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"На Маріупольському напрямку окупанти також застосували важку зброю. Так, по укріпленнях в Красногорівці на початку доби противник випустив з артилерійських установок понад 50 снарядів калібру 122 мм, а Широкине вже ввечері накрив півсотнею снарядів калібру 152 мм, пізніше здійснивши тут ще біля 80 пострілів з БМП. Водяне, Гнутове та Лебединське були обстріляні зі 120 мм мінометів. Міномети калібру 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю супротивник застосував по Широкиному, у Красногорівці, Талаківці та Тарамчуку теж відкривався мінометний вогонь. В Мар’їнці, окрім гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, окупанти застосували БМП. До того ж у Мар’їнці та Гнутовому було зафіксовано снайперську активність", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині важка артилерія задіювалась противником у Новозванівці та Новоолександрівці, тут ворог випустив майже 50 снарядів калібру 152 мм. Ще понад 25 артилерійських снарядів калібру 122 мм використав по укріпленнях у Попасній. З мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вогонь вівся у Новоолександрівці та Станиці Луганській, в районі Щастя та Жовтого супротивник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатомети та кулемети задіяв у Новозванівці, Кримському та Золотому. У Жовтому до того ж активізувався снайпер.