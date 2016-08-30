Бойовики застосували бронебійні кумулятивні снаряди під час обстрілу Красногорівки (фоторепортаж)

Бойовики обстрілювали населений пункт із ствольної артилерії калібром 122 мм та танків. Причому з танкової гармати вони стріляли 125-мм бронебійними кумулятивними боєприпасами, повідомляє прес-центр АТО з посиланням на прес-офіцера української сторони СЦКК підполковника Вадима Бакая.

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Як зазначається, внаслідок цих обстрілів значних ушкоджень зазнав приватний житловий сектор цього населеного пункту та сільськогосподарські угіддя агрогосподарства.

Слід зазначити, що Красногорівку бойовики обстрілювали з напрямків Петровського району Донецька (Трудовського) та Старомихайлівки.

Так, військовослужбовці української сторони СЦКК зафіксували 7 влучань артилерійських боєприпасів у поле, яке належить сільськогосподарському підприємству «Красногорівсьске». Внаслідок вибухів постраждало п’ять ділянок сільськогосподарських угідь площею до 15 квадратних метрів кожна та пошкоджено ЛЕП.

Окрім того, згідно з повідомленням, у приватному житловому секторі міста спостерігачі СЦКК знайшли рештки від 125-мм бронебійних кумулятивних снарядів. Вони влучили у подвір’я по вулицях Ворошилова та Ломоносова. Від їхніх розривів вибиті вікна житлових будинків, а фрагментами снарядів пошкоджено фасади цих споруд. Серед мирних мешканців постраждалих не має.

"Разом з тим, залишається незрозумілим, яку мету переслідували бойовики НЗФ ОРДО, використовуючи такі специфічні танкові боєприпаси, адже вони ефективні, в основному, для боротьби із броньованими об’єктами, наприклад, танками. Хоча, якщо б вони влучили у будинок – руйнування були б набагато більші", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, всі матеріали фіксації порушення режиму припинення вогню та застосування з боку бойовиків ОРДО озброєння, яке заборонене Мінськими угодами, передані представникам СММ ОБСЄ в Україні.