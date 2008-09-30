У Тимошенко згадали, як Кучма став великим демократом

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що нову Конституцію України буде легше прийняти напередодні президентських виборів. Про це він заявив в прямому ефірі ICTV.

За його словами, “коли ми зможемо стабілізувати ситуацію в парламенті, забезпечивши стабільну юридичну більшість, то, я вважаю, цей парламент буде здатний прийняти Конституцію”. “Проти Конституції виступають перед початком своєї каденції, - зауважив О.ТУРЧИНОВ. - Чим ближче час приходить до виборів, у тому числі і до президентських, згадайте Леоніда КУЧМУ – він тягнув, тягнув собі повноваження, а як тільки прийшов час здавати крісло, він став великим демократом та став говорити про парламентську республіку. Саме таким чином – чим ближче ми будемо підходити до президентських виборів, тим легше може пройти конституційний баланс в парламенті”.