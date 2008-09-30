Кріля обурюють депутати-перебіжчики: продадуть кого завгодно
Він знає, що таке коаліційна угода
Народний депутат України, лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що необхідно підписати документ, що доведе суспільству спроможність та ефективність коаліції “трьох”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, зокрема, І.КРІЛЬ висловив здивування бажанням окремих політичних сил нав`язати суспільству спрощене розуміння коаліційної угоди як технічного документа, мета якого – лише оформити коаліцію, і не більше. «Коаліційна угода – це спільний план роботи законодавчої та виконавчої влади, від якого залежить напрям розвитку країни у найближчій перспективі», - підкреслив він.
«Не можна зводити процес утворення коаліції до об`єднання «за» або «проти» певних політичних фігур. Ще гірший варіант - звести коаліційний процес до бажання утримати або здобути владні портфелі», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.
На його думку, представникам “Нашої України – Народної самооборони”, БЮТ та Блоку Литвина необхідно у процесі переговорів узгодити підходи до вирішення основних проблем країни, які сповідують ці фракції, дійти до спільного знаменника і підписати документ, який доведе суспільству спроможність та ефективність коаліції “трьох”.
І.КРІЛЬ зазначив, що “Єдиний Центр” не лише підтримує формування коаліції демократичних сил у форматі НУ-НС, БЮТ та Блок Литвина, а й уже запропонував реальні кроки для її утворення: відмова БЮТ від спільних голосувань з Партією регіонів та виконання положень демократичної коаліції.
«Водночас ми проти формування коаліції методами збирання підписів невідомо за що у кулуарах. Та й що це за підписи? Депутатів-перебіжчиків, які підпишуть що завгодно, продадуть кого завгодно, стануть під будь-які знамена, аби залишитися депутатами. “Єдиний Центр” - за відкритий коаліційний процес без тиску, звинувачень та продажності», - підсумував І.КРІЛЬ.