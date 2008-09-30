Кріля обурюють депутати-перебіжчики: продадуть кого завгодно

Народний депутат України, лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що необхідно підписати документ, що доведе суспільству спроможність та ефективність коаліції “трьох”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, зокрема, І.КРІЛЬ висловив здивування бажанням окремих політичних сил нав`язати суспільству спрощене розуміння коаліційної угоди як технічного документа, мета якого – лише оформити коаліцію, і не більше. «Коаліційна угода – це спільний план роботи законодавчої та виконавчої влади, від якого залежить напрям розвитку країни у найближчій перспективі», - підкреслив він.

«Не можна зводити процес утворення коаліції до об`єднання «за» або «проти» певних політичних фігур. Ще гірший варіант - звести коаліційний процес до бажання утримати або здобути владні портфелі», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.

На його думку, представникам “Нашої України – Народної самооборони”, БЮТ та Блоку Литвина необхідно у процесі переговорів узгодити підходи до вирішення основних проблем країни, які сповідують ці фракції, дійти до спільного знаменника і підписати документ, який доведе суспільству спроможність та ефективність коаліції “трьох”.

І.КРІЛЬ зазначив, що “Єдиний Центр” не лише підтримує формування коаліції демократичних сил у форматі НУ-НС, БЮТ та Блок Литвина, а й уже запропонував реальні кроки для її утворення: відмова БЮТ від спільних голосувань з Партією регіонів та виконання положень демократичної коаліції.

«Водночас ми проти формування коаліції методами збирання підписів невідомо за що у кулуарах. Та й що це за підписи? Депутатів-перебіжчиків, які підпишуть що завгодно, продадуть кого завгодно, стануть під будь-які знамена, аби залишитися депутатами. “Єдиний Центр” - за відкритий коаліційний процес без тиску, звинувачень та продажності», - підсумував І.КРІЛЬ.