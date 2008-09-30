Гриценко натякає, що Богатирьова зіштовхує лобами Ющенка і Тимошенко

Сьогодні Рада національної безпеки й оборони України вносить додаткову конфліктність у діяльність органів державної влади.

Про це заявив у коментарі УНІАН голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС).

Так він прокоментував засідання РНБО, що відбулося минулої п’ятниці, і рішення, які були на ньому ухвалені.

“РНБО не стала тим органом, який спроможний узгоджувати позиції уряду і Президента, різних відомств. Навпаки, на превеликий жаль, на сучасному етапі вона вносить додаткову конфліктність у діяльність органів державної влади”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

“Рішення, які прийняла РНБО, не можна назвати рішеннями, адже їх неможливо реалізувати”, – додав голова комітету ВР.

“Абсолютно протилежними є позиції Президента і його команди та прем’єр-міністра з її командою. ТИМОШЕНКО не підтримала жодного з рішень РНБО, і це означає, що уряд їх також не підтримує і не буде виконувати”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він також наголосив, що позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА з таких принципових питань як збільшення бюджету силових структур, відтермінування переходу на контрактну армію до 2015 року та збільшення чисельності Збройних Сил приблизно на 30 тис. “фактично були нав’язані” для виконання.

На думку А.ГРИЦЕНКА, така ситуація довкола діяльності РНБО є “тупиковою і потребує негайного вирішення”.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня на засіданні Ради нацбезпеки і оборони було ухвалене рішення про необхідність збільшення фінансування Збройних Сил України у 2009 році до 32,4 млрд. грн. Про це повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ на брифінгу після засідання РНБО.

Він нагадав, що в проекті державного бюджету на наступний рік планується виділити 17,5 млрд. грн., що становить 1,38% від ВВП, а за розрахунками Міноборони для потреб армії потрібно 32,4 млрд. грн., що становить 2,5% від ВВП. Така сума, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, дозволить на належному рівні забезпечити підготовку військ, придбати нове озброєння тощо.

Він також зауважив, що йому незрозуміла позиція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка не підтримала жодного рішення РНБО 26 вересня, зокрема і щодо збільшення фінансування армії. « Мені, наприклад, зовсім незрозуміло, чому було не голосувати за четверте і п’яте питання (питання обороноздатності країни – УНІАН), вони нормальні, патріотичні», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що не можна переводити ці питання «на тему: якщо буде коаліція, я буду «за», якщо ні – то я проти цього».

Водночас 29 вересня на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд зробив усе можливе для збільшення в проекті Державного бюджету України на 2009 рік фінансування Збройних Сил України. За її словами, в проекті Держбюджету у 3,5 рази збільшене фінансування держзамовлення на озброєння армії. Вона також відзначила істотне збільшення коштів для контрактників.