Регіонал розповів, у чому бояться зізнатися БЮТ і НУ-НС

Фракції Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна – Народна самооборона» бояться зізнатися в тому, що «штовхають країну на нові вибори».

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив на засіданні парламенту.

За його словами, ««помаранчеві» фракції допрацювалися до такого стану, що сьогодні разом працювати не можуть і бояться зізнатися тільки в одному - що вони штовхають нашу країну на нові вибори».

Депутат зазначив, що сьогодні на нараді лідерів фракції представники БЮТ і НУ-НС ставили один одному запитання типу: «Так ми сформували порядок денний чи не сформували?».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що протягом уже чотирьох тижнів фракції Партії регіонів і БЮТ формують порядок денний, і парламент ефективно працює за ним, «тому що всі законопроекти голосуються».

За його словами, це відбувається тому, що фракції Партії регіонів і БЮТ відмовилися від «політичних аспектів у цій роботі, і це приносить тільки користь і Верховній Раді, і нашій державі».