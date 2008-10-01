У Тимошенко затвердили кількість «жертв» осіннього призову

13:08, 01 жовтня 2008
Політика
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Видатки - 3,156 млн. грн.

Кабінет Міністрів затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді 2008 року в кількості 25 тисяч 550 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

Він також повідомив, що для забезпечення осіннього призову видатки затверджено в розмірі 3,156 млн. грн.

 

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