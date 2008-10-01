У Тимошенко затвердили кількість «жертв» осіннього призову
13:08, 01 жовтня 2008Політика
1519 0
Видатки - 3,156 млн. грн.
Кабінет Міністрів затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді 2008 року в кількості 25 тисяч 550 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.
Він також повідомив, що для забезпечення осіннього призову видатки затверджено в розмірі 3,156 млн. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter