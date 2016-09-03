Франція та Німеччина порушать питання мирного процесу в Україні на саміті G20

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд у п'ятницю, 2 вересня, вирішили зробити нову спробу розрядки стосовно конфлікту на Донбасі, пише Deutsche Welle.

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Меркель визнала, що на даний момент вона не бачить достатнього прогресу у виконанні мінських угод. Тому вона хоче підняти це питання на зібранні лідерів двадцяти найпотужніших економік світу.

"Німеччина та Франція дуже добре погоджуються щодо цього, і ми спільно просуватимемо цю тему", - цитує керівницю уряду ФРН агентство dpa.

Нагадаємо, переговори на полях G20 у "нормандському форматі" зірвалися через відмову Москви.