Крим став територією, з якої Росія загрожує не тільки Україні, а всьому світу – Чубаров

Росія завершила облаштовувати тимчасово окупований Крим як плацдарм на південному фланзі НАТО.

Читайте такожСтан Умерова важкий, МЗС України вимагає від Росії його негайного звільнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час акції на Майдані Незалежності в Києві на підтримку переслідуваного в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

«Спираючись на навчання, які Росія проводить в своєму Південному федеральному окрузі, до складу якого вони включили окупований ними Крим, вони перекинули туди, я думаю, що вже остаточні (військові – УНІАН) частини до Криму, яких не вистачало. Сьогодні можна говорити, що вони завершили облаштування Криму як насиченого сучасною зброєю плацдарму Росії на південному фланзі НАТО», - заявив він.

За його словами, Крим сьогодні став територією, з якої Росія загрожує не лише Україні, «а можна говорити, що всьому світові». «І це ще одна з причин, чому світ має кардинально змінити своє ставлення і до санкцій, і до інших обмежень, які встановлені по відношенню до Росії», - наголосив Чубаров.