ВР відхилила закон щодо внесення змін до закону про Кабмін

Відбувалося два голосування

Верховна Рада відхилила закон щодо внесення змін до закону про Кабінет міністрів, ухвалений 2 вересня. Як передає кореспондент УНІАН, по цьому закону відбувалося два голосування. Зокрема, пропозиції Президента України про відхилення цього закону підтримали 224 народних депутата із 446, зареєстрованих у сесійній залі. Водночас парламент відмовився долати вето Президента на цей закон. Пропозицію щодо вето підтримав 201 народний депутат з 440, зареєстрованих у сесійній залі. Таким чином, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, закон автоматично вважається скасованим.

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