ВР відхилила закон щодо внесення змін до закону про Кабмін
12:49, 02 жовтня 2008Політика
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Відбувалося два голосування
Верховна Рада відхилила закон щодо внесення змін до закону про Кабінет міністрів, ухвалений 2 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, по цьому закону відбувалося два голосування.
Зокрема, пропозиції Президента України про відхилення цього закону підтримали 224 народних депутата із 446, зареєстрованих у сесійній залі.
Водночас парламент відмовився долати вето Президента на цей закон.
Пропозицію щодо вето підтримав 201 народний депутат з 440, зареєстрованих у сесійній залі.
Таким чином, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, закон автоматично вважається скасованим.
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