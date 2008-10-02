ВР відхилила закон щодо внесення змін до закону про Кабмін

12:49, 02 жовтня 2008
Політика
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Відбувалося два голосування

Верховна Рада відхилила закон щодо внесення змін до закону про Кабінет міністрів, ухвалений 2 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, по цьому закону відбувалося два голосування.

Зокрема, пропозиції Президента України про відхилення цього закону підтримали 224 народних депутата із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

Водночас парламент відмовився долати вето Президента на цей закон.

Пропозицію щодо вето підтримав 201 народний депутат з 440, зареєстрованих у сесійній залі.

Таким чином, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, закон автоматично вважається скасованим.

 

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