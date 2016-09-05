Чуркін: розмови про миротворчу місію ООН на Донбасі - це "відволікаючий маневр"

Про це заявив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, пишуть "Известия".

За його словами, "щоб прийняти закон про особливий статус Донбасу і про амністію, миротворча операція ООН не потрібна. Розмови про неї з боку української сторони - відволікаючий маневр", - зазначив Чуркін.

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На його думку, провідну роль у врегулюванні кризи в Україні відіграє ОБСЄ. "Там є спеціальна моніторингова місія, створена цією організацією", — сказав Чуркін.

Як повідомляв УНІАН, голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко заявляє, що Україна підготувала проект рішення про направлення на Донбас миротворців ООН, але не буде поспішати з вимогою його прийняття.