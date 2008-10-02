Яценюк закрив засідання ВР заради переговорів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що сьогоднішнє голосування за скасування ряду законів є першим кроком до поновлення діяльності демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час пленарного засідання.

«З одного боку, це незначний, з іншого боку – це серйозний перший крок», - сказав він.

Він наголосив, що на даний момент коаліція в мегаформаті “поки не вийшла”.

«Але може повернутися формат старої нової коаліції чи коаліції на трьох», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він наголосив, що для продовження проведення переговорів щодо формування коаліції необхідно оголосити про закриття сьогоднішнього засідання та про проведення політичних консультацій трьох фракцій, які, вірогідно, можуть створити коаліцію.

«Хоча за результатами голосування не виключено повернення до старого формату», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Після цього він закрив пленарне засідання.