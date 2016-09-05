Гройсман прокоментував підпал будівлі телеканалу "Інтер"

Як передає кореспондент УНІАН, після представлення роботи Міжвідомчого цільового центру з подолання і виявлення порушень законодавства з питань митної справи Гройсман сказав журналістам: "Усі мають усвідомити одну річ: ми будуємо європейську, демократичну, цивілізовану країну, має бути верховенство права, має бути закон в усіх проявах. Те, що вчора відбулось на телеканалі ("Інтер" – УНІАН), не входить в розуміння будь-якої нормальної людини".

"Тому сьогодні важливе завдання для правоохоронної системи, можливо, це трохи банально звучить, але це треба зробити – знайти, хто це зробив, кому це було вигідно. Зрозуміло, що це вигідно тим, хто хоче показати Україну в тому, що тут немає спокою, що тут ситуація дестабілізується і таке інше, але важливо, щоб правоохоронна система дала адекватну відповідь: хто зробив, яка була мета і найголовніше – щоб люди (винні) були покарані", - наголосив Гройсман.

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"Кожен, хто зробив злочин, - влада, громадянин, будь-хто, - має нести відповідальність. Це ключова позиція, ключовий принцип, тому тут важливо дочекатись результатів роботи Нацполіції та їхнього інформування про те, що відбулось і як, для того, щоб довести ситуацію до логічного завершення. Я вважаю, що і корупція, і злочинність мають бути покарані вироком суду", - заявив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Києві на вул. Щусєва, 26 під будівлею телеканалу "Інтер" невідомі спочатку підпалили шини, а потім кинули в приміщення димову шашку. Виникла пожежа. Поліція затримала кількох осіб для з’ясування обставин пожежі.

За словами речниці столичного главку поліції Оксани Блищик, близько 16.30 поліція отримала виклик на вулицю Щусєва про те, що невідомі палять шини під офісом телевізійної продакшн-студії. На місце вирушили автопатрулі поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. «З'ясувалося, що група осіб, приблизно 20 осіб, прийшли до будівлі, встановили туристичні намети та принесли шини. Згодом шини підпалили та кинули у будівлю, за попередньою інформацією, димову шашку. Почалася пожежа, причину і її осередок буде встановлено після проведення експертизи», - повідомила Блищик.

«Із будівлі евакуювали працівників. Кількох учасників події доставили в управління поліції для встановлення їхніх анкетних даних та надання пояснень. Після проведення перевірки слідчі дадуть правову кваліфікацію цій події», - додала речниця поліції.