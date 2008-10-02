Путін дорікнув Тимошенко за постачання зброї Грузії
15:56, 02 жовтня 2008Політика
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Але економіки, каже, це не стосується
Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН жалкує, що Україна постачала зброю Грузії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у своїй заміській резиденції Ново-Огарьово перед початком зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.
«Нам дуже шкода, що Україна вважала за можливе постачати озброєння в зону конфлікту», - сказав В.ПУТІН.
Водночас він зазначив, що не хоче піднімати це питання на переговорах, і не хоче, щоб ця ситуація заважала вирішувати економічні питання.
«Я пропоную сьогодні зайнятися питаннями економічного і, в першу чергу, енергетичного характеру», - сказав В.ПУТІН.
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