Путін дорікнув Тимошенко за постачання зброї Грузії

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН жалкує, що Україна постачала зброю Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у своїй заміській резиденції Ново-Огарьово перед початком зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Нам дуже шкода, що Україна вважала за можливе постачати озброєння в зону конфлікту», - сказав В.ПУТІН.

Водночас він зазначив, що не хоче піднімати це питання на переговорах, і не хоче, щоб ця ситуація заважала вирішувати економічні питання.

«Я пропоную сьогодні зайнятися питаннями економічного і, в першу чергу, енергетичного характеру», - сказав В.ПУТІН.