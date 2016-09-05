Хомутиннік: Міністр фінансів має прозвітувати про переговори з МВФ

Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив голова депутатської групи "Партія "Відродження", народний депутат Віталій Хомутиннік.

"Думаю, депутатам і українцям буде цікаво почути від Міністра фінансів про перебіг переговорів і особливо умови співпраці з Міжнародним валютним фондом. А також отримати пояснення щодо провалу приватизації українських підприємств", - наголосив Хомутиннік.

Читайте такожДепутатську групу "Партія "Відродження" очолив Хомутиннік

Він нагадав, що востаннє Україна отримувала транш від МВФ у серпні 2015 року. Третій транш у 1,7 млрд доларів очікувався вже у вересні минулого року, але рішення щодо його виділення досі не прийнято.

"В той же час парламент, під натиском урядовців та їх погроз про дефолт, впродовж року вимушений був голосувати за усі вимоги МВФ, необхідні для отримання цих грошей - двічі підвищити комунальні тарифи на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду, зменшити фінансування освіти та охорони здоров’я на 7 млрд гривень, забрати в аграріїв державну допомогу у вигляді спеціального режиму ПДВ. Виникає питання - де обіцяні Урядом і МВФ гроші? Переговори відбуваються за закритими дверима і жодних пояснень від Уряду немає. Треба змінити формат взаємодії з МВФ і запровадити практику обов’язкового включення одного професійного представника від кожної фракції та депутатської групи парламенту до складу робочої групи, що працюватиме над умовами отримання траншу. Це дозволить зробити співпрацю України та МВФ прозорою", - додав народний депутат.

Також від Міністра фінансів України Олександра Данилюка в парламенті хочуть почути пояснення щодо провалу приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ). За словами Віталія Хомутинніка тільки на технічну роботу з підготовки ОПЗ до продажу було витрачено десятки мільйонів гривень.