У Раді декомунізували стелю (фото)
14:29, 05 вересня 2016Політика
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У Верховній Раді закрили натяжною стелею панно під назвою "Квітуча Соціалістична Україна".
У Раді позбулися пам'ятки СРСР / ВГороде
Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив на своїй сторінці у Twitter.
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"За моїм розпорядженням влітку проведено закриття радянського панно на стелі у холі Верховної Ради на виконання закону про декомунізацію", - написав Парубій.
За моїм розпорядженням влітку проведено закриття радянського панно на стелі у холі @verkhovna_rada на виконання закону про #декомунізація— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) September 5, 2016
На панно "Квітуча Соціалістична Україна" зображені серпи й молоти та червоні прапори.
Як повідомляв УНІАН, у Києві почали демонтувати барельєфи радянських часів з фасаду Українського дому.
Так стеля у Раді виглядає зараз / facebook.com/volodymyr.viatrovych
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