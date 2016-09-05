У Раді декомунізували стелю (фото)

14:29, 05 вересня 2016
Політика
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У Верховній Раді закрили натяжною стелею панно під назвою "Квітуча Соціалістична Україна".

потолок, Рада / ВГороде

Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"За моїм розпорядженням влітку проведено закриття радянського панно на стелі у холі Верховної Ради на виконання закону про декомунізацію", - написав Парубій.

На панно "Квітуча Соціалістична Україна" зображені серпи й молоти та червоні прапори.

Як повідомляв УНІАН, у Києві почали демонтувати барельєфи радянських часів з фасаду Українського дому.

Так стеля у Раді виглядає зараз / facebook.com/volodymyr.viatrovych

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