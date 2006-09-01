В Україні зріє новий політичний проект

Учора стало відомо про розробку нового політичного проекту, ініційованого колишнім прем`єр-міністром Юрієм Єхануровим і першим заступником глави секретаріату президента Іваном Васюником. До створення нової партії причетні також народний депутат Микола Катеринчук, лідер «Християнсько-демократичного союзу» Володимир Стретович і колишній віце-прем`єр В’ячеслав Кириленко. Усі вищеназвані особи підтвердили інформацію про те, що «подібні проекти обговорюються». Нова політична сила, очевидно, матиме «праволіберальну або ліберально-консервативну ідеологію».

Інформацію про ведення переговорів про створення нового політичного руху повідомило джерело у блоці «Наша Україна». «Розробкою нового політичного проекту займається колишній прем`єр-міністр (Юрій Єхануров), а її ідеологом є Іван Васюник (заступник глави секретаріату президента.), – заявило джерело.– До створення партії активно залучені Микола Катеринчук, Володимир Стретович і В’ячеслав Кириленко, а також ідуть розмови з Юрієм Луценком і Віталієм Кличком».

Першим за підтвердженням цієї інформації Ъ звернувся до пана Катеринчука. При цьому спочатку йому було поставлено конкретне питання: чи існує в Україні необхідність створення нової партії і хто б міг її очолити. У своїй відповіді народний депутат назвав майже всі вищезгадані прізвища без підказки Ъ. «Я вважаю, нам необхідна нова партія з чіткою ідеологією, - заявив депутат.– Важко сказати, хто міг би її очолити... це може бути Кириленко, це може бути Стретович, Хорошковський (Валерій Хорошковський, президент Evraz Group) або Тигипко (Сергій Тигипко, контролює фінансову групу ТАС) і, звичайно, Луценко (міністр внутрішніх справ)». У подальшій бесіді Микола Катеринчук не виключив, що даний проект може підтримати і президент Віктор Ющенко, якому «необхідна партія з певною ідеологією і на яку б він міг спертися». «Я думаю, що це могла би бути партія з праволіберальною ідеологією, - припустив депутат.– Але давайте не будемо влаштовувати фальстартів, давайте зачекаємо з`їзду партії».

Володимир Стретович на запитання про необхідність створення нової партії заявив, що «така ідея зріє в багатьох головах». «Щось потрібно на заміну, але буде це партія чи рух, мені поки важко сказати, - пояснив пан Стретович.– Очолити партію могли б зовсім нові особи, не згодні з тим, що відбулося». У цьому контексті варто нагадати, що ані пан Катеринчук, ні пан Стретович не підтримали кандидатуру Віктора Януковича при голосуванні на пост прем`єр-міністра і обидва депутати залишаються послідовними противниками співпраці «Нашої України» з антикризовою коаліцією.

Ще один можливий учасник нового проекту – колишній віце-прем`єр, народний депутат В’ячеслав Кириленко – також голосував проти обрання Віктора Януковича главою уряду. Пан Кириленко заявив, що в Україні існує потреба створення «справжнього європейського проекту». «І об`єктивно це питання відкрите, і вже зараз є багато охочих його очолити – це факт», - пояснив депутат. При цьому на пряме запитання, чи обговорювали з ним такий проект Юрій Єхануров, Іван Васюник і Микола Катеринчук, пан Кириленко відповів ствердно. «Але саме в такому колі зборів поки не було, - уточнив колишній віце-прем`єр.– І те, що про це давно вже говорять, це факт». На думку В’ячеслава Кириленко, майбутня партія може бути заснована на ліберально-консервативній або ліберально-патріотичній ідеології.

В якості можливого лідера нової партії розглядається глава МВС Юрій Луценко. Вчора не вдалося зв`язатися з міністром. Та варто нагадати, що пан Луценко, як і всі вищезгадані політики, свого часу дуже активно виступав проти співпраці «Нашої України» з Партією регіонів. Правда, тоді ж міністр повідомляв і про те, що «не має наміру очолювати ніяких політичних партій».

З Юрієм Єхануровим і Іваном Васюником вчора зв`язатися не вдалося. А лідер фракції «Наша Україна» Роман Безсмертний на питання, чи відомо йому про існування подібного проекту, відповів наступне: «Мені відома тільки одна пропрезидентська політична сила – це «Наша Україна».

Обком з посиланням на Коммерсантъ-Украина