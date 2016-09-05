Шлях Черновецького у мільйонери: "Гроші" розкривають нахабні корупційні схеми
Програма "Гроші" провела власне розслідування щодо історії збагачення найскандальнішого Київського міського голови – Леоніда Черновецького.
"Космічні" ідеї Леоніда Черновецького зробили його космічно багатим та впливовим, і не лише в Україні. Програма "Гроші" провела власне розслідування і розповість вам історію збагачення найскандальнішого Київського міського голови – Леоніда Черновецького.
Читайте також"Він - чесна людина!": Черновецький заперечує затримання свого сина в Іспанії
Тут є і підкуп найбідніших верств населення, і дерибан землі, і стосунки з релігійною організацією "Посольство боже".
Крім того, вперше на телеекранах правоохоронці розказують про космічні за масштабами оборудки екс-мера.
Також свої думки з цього приводу висловлюють юристи, голова слідчої комісії ВР часів Черновецького та інші компетентні особи.
Зазначимо, також у цьому випуску "Гроші" розповіли, чим насправді займався у Барселоні затриманий іспанською поліцією син Черновецького - Степан.