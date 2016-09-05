Шлях Черновецького у мільйонери: "Гроші" розкривають нахабні корупційні схеми

"Космічні" ідеї Леоніда Черновецького зробили його космічно багатим та впливовим, і не лише в Україні. Програма "Гроші" провела власне розслідування і розповість вам історію збагачення найскандальнішого Київського міського голови – Леоніда Черновецького.

Читайте також"Він - чесна людина!": Черновецький заперечує затримання свого сина в Іспанії

Тут є і підкуп найбідніших верств населення, і дерибан землі, і стосунки з релігійною організацією "Посольство боже".

Крім того, вперше на телеекранах правоохоронці розказують про космічні за масштабами оборудки екс-мера.

Також свої думки з цього приводу висловлюють юристи, голова слідчої комісії ВР часів Черновецького та інші компетентні особи.

Зазначимо, також у цьому випуску "Гроші" розповіли, чим насправді займався у Барселоні затриманий іспанською поліцією син Черновецького - Степан.