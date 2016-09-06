Будівлю Ради у день відкриття сесії посилено охороняють
10:05, 06 вересня 2016Політика
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Біля будівлі Верховної Ради посилено охорону, оскільки сьогодні відкриття сесії, і на засіданні будуть присутні президент України Петро Порошенко та члени уряду.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, як відомо, сьогодні Порошенко планує виступити на ранковому засіданні із посланням до Верховної Ради та до народу України.
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Біля парламенту зібралося близько 50 пікетувальників, які тримають плкати з різними лозунгами, зокрема: "Пожежники Чорнобиля вимагають належного законного пенсійного забезпечення", "Евакуйовані вимагають виконання Чорнобильського закону в повному обсязі!".
Також пікетувальники тримають плакат: "Гаранти, припиніть геноцид українського народу!", "Вимагаємо викриття Фонду гарантування вкладів".
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