Будівлю Ради у день відкриття сесії посилено охороняють

Як передає кореспондент УНІАН, як відомо, сьогодні Порошенко планує виступити на ранковому засіданні із посланням до Верховної Ради та до народу України.

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Біля парламенту зібралося близько 50 пікетувальників, які тримають плкати з різними лозунгами, зокрема: "Пожежники Чорнобиля вимагають належного законного пенсійного забезпечення", "Евакуйовані вимагають виконання Чорнобильського закону в повному обсязі!".

Також пікетувальники тримають плакат: "Гаранти, припиніть геноцид українського народу!", "Вимагаємо викриття Фонду гарантування вкладів".