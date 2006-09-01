Кінах не сподівався, що його донька і онука Ющенка вчитимуться разом

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, президент УСПП Анатолій КІНАХ відвів сьогодні свою доньку Софійку до 1-го класу київського ліцею №100.

Як передає кореспондент УНІАН, А.КІНАХ разом із дружиною Мариною прийшли сьогодні до ліцею на свято першого дзвоника.

В розмові з журналістами А.КІНАХ розповів, що порадив своїй доньці бути доброю, щирою, знайти вірних друзів та наполегливо вчитися.

Він також розповів, що Софійка вже вміє читати і рахувати.

“А головне – вона співає”, - сказав А.КІНАХ.

Він також відзначив, що навчання у ліцеї “Поділ” вже стало сімейною традицією родини КІНАХІВ.

Разом з Софійкою КІНАХ до першого класу пішла сьогодні і онука Президента України Віктора ЮЩЕНКА Домініка-Ярина ЮЩЕНКО-ГОНЧАР.

А.КІНАХ зазначив, що для нього було несподіванкою те, що Софійка вчитиметься разом з онучкою Президента.