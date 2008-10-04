Луценко думає, що контролювати прем’єра легше, ніж Президента
«Боротьба за табуретку осточортіла всім»
Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО підтримує внесення змін до Конституції України, котрі обмежать повноваження президента на користь парламенту й уряду.
Про це він заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» .
«Особисто я підтримую уточнення Конституції, згідно з яким зберігалося б всенародне обрання президента, але більшість владних важелів переходила в руки парламенту й уряду», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.
На його думку, парламент здатний забезпечити всесторонній і достатній контроль за діями прем’єр-міністра, якщо останній стане ключовою фігурою в державі.
«Щоденний контроль парламенту за діями ключової фігури, якою повинен стати прем’єр, набагато кращий за всенародний - але раз на п’ять років! - контроль за повновладним президентом, - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО. І чим швидше це відбудеться - тим краще. Боротьба за табуретку осточортіла всім, включаючи здобувачів».
При цьому він відзначив, що більшість політиків, котрі входять до складу «Народної самооборони», також є прихильниками парламентсько-президентської форми правління.
«У «Самообороні», наскільки мені відомо, є один політик, котрий давно і послідовно обстоює потребу існування сильної президентської влади. Йдеться про Тараса СТЕЦЬКІВА, який вважає, що глава держави, наділений серйозними повноваженнями, є гарантом суверенітету. Всі решта - прихильники парламентсько-президентської моделі», - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.