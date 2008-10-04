Луценко думає, що контролювати прем’єра легше, ніж Президента

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО підтримує внесення змін до Конституції України, котрі обмежать повноваження президента на користь парламенту й уряду.

Про це він заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» .

«Особисто я підтримую уточнення Конституції, згідно з яким зберігалося б всенародне обрання президента, але більшість владних важелів переходила в руки парламенту й уряду», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, парламент здатний забезпечити всесторонній і достатній контроль за діями прем’єр-міністра, якщо останній стане ключовою фігурою в державі.

«Щоденний контроль парламенту за діями ключової фігури, якою повинен стати прем’єр, набагато кращий за всенародний - але раз на п’ять років! - контроль за повновладним президентом, - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО. І чим швидше це відбудеться - тим краще. Боротьба за табуретку осточортіла всім, включаючи здобувачів».

При цьому він відзначив, що більшість політиків, котрі входять до складу «Народної самооборони», також є прихильниками парламентсько-президентської форми правління.

«У «Самообороні», наскільки мені відомо, є один політик, котрий давно і послідовно обстоює потребу існування сильної президентської влади. Йдеться про Тараса СТЕЦЬКІВА, який вважає, що глава держави, наділений серйозними повноваженнями, є гарантом суверенітету. Всі решта - прихильники парламентсько-президентської моделі», - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.