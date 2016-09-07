Росія розпочала активну фазу масштабних військових навчань "Кавказ-2016" в окупованому Криму - розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки на своїй сторінці у Facebook, протягом доби у районі міжвидового полігону Чорноморського флоту "Опук" підрозділи Повітрянодесантних військ РФ відпрацювали питання десантування особового складу парашутним способом.

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У районі полігону "Чауда" (36 км на схід від м. Феодосія) три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС (22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, Енгельс) відпрацювали питання подолання системи протиповітряної оборони та нанесення умовних ударів по наземних цілях вночі.

Разом з тим, за даними розвідки, на полігоні "Кончекський" (Крим) екіпажами літаків тактичної авіації (Су-24, Су-25, МіГ-29К, Су-27, Су-30, Су-34, Як-130) Повітряно-космічних сил ЗС РФ відпрацьовано питання нанесення зосереджених авіаційних ударів по наземних цілях.

Окрім того, як зазначається, у районі на південний схід від міжвидового полігону ЧФ “Опук” кораблями зі складу загону різнорідних сил ЧФ відпрацьовано питання організації протичовнової оборони та окремі елементи морської десантної операції.

Згідно з повідомленням, у рамках навчань "Кавказ-2016" з 6 по 10 вересня 2016 року продовжуються командно-штабні навчання 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня ЗС РФ розпочали активну фазу військових навчань "Кавказ-2016" поблизу кордонів України.