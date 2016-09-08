Столтенберг: НАТО буде підтримувати Україну незважаючи на критику з боку РФ
Критика Росії на адресу НАТО через підтримку України не має жодних підстав, тому що кожна незалежна країна має право просити про допомогу Альянсу.
Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції у Тбілісі, передає Європейська правда.
"Росія критикує нашу підтримку України. Але Україна – незалежна держава, і вона попросила про підтримку. Це абсолютно законне право кожної країни просити про підтримку і отримувати її. Тому немає причини для критики через те, що ми підтримуємо демократичний уряд", - сказав Столтенберг.
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Він нагадав, що НАТО надає Україні підтримку через низку трастових фондів у сфері логістики, управління, реформі військового сектору.
"Ми заснували комісію Україна-НАТО, яка є платформою для нашого практичного і політичного співробітництва. Але, звичайно, завжди можна робити більше. Ми працюємо з українцями, яку ще підтримку ми можемо надати, політичну і практичну", - додав він.
Столтенберг відзначив, що одним із найбільших досягнень саміту у Варшаві було те, що НАТО сформулювало свою політику стосовно Росії, яка полягає у військовому зміцненні, але також включає політичний діалог.
"На мою думку, немає жодних суперечностей між посиленням оборони і діалогом. Навпаки, коли ми будемо впевнені у своїх силах стримування, у своїй обороні, тоді можемо вести політичний діалог з РФ. Ми мусимо вести діалог з РФ, тому що вона залишається нашим найбільшим сусідом і для того, щоб уникати інцидентів, подібних тому, що стався у Туреччині", - сказав генсек НАТО.