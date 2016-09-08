Столтенберг: НАТО буде підтримувати Україну незважаючи на критику з боку РФ

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції у Тбілісі, передає Європейська правда.

"Росія критикує нашу підтримку України. Але Україна – незалежна держава, і вона попросила про підтримку. Це абсолютно законне право кожної країни просити про підтримку і отримувати її. Тому немає причини для критики через те, що ми підтримуємо демократичний уряд", - сказав Столтенберг.

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Він нагадав, що НАТО надає Україні підтримку через низку трастових фондів у сфері логістики, управління, реформі військового сектору.

"Ми заснували комісію Україна-НАТО, яка є платформою для нашого практичного і політичного співробітництва. Але, звичайно, завжди можна робити більше. Ми працюємо з українцями, яку ще підтримку ми можемо надати, політичну і практичну", - додав він.

Столтенберг відзначив, що одним із найбільших досягнень саміту у Варшаві було те, що НАТО сформулювало свою політику стосовно Росії, яка полягає у військовому зміцненні, але також включає політичний діалог.

"На мою думку, немає жодних суперечностей між посиленням оборони і діалогом. Навпаки, коли ми будемо впевнені у своїх силах стримування, у своїй обороні, тоді можемо вести політичний діалог з РФ. Ми мусимо вести діалог з РФ, тому що вона залишається нашим найбільшим сусідом і для того, щоб уникати інцидентів, подібних тому, що стався у Туреччині", - сказав генсек НАТО.