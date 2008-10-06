Яценюк не хоче, щоб його в Європі ототожнювали з хуторянином

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК обговорив з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ широке коло глобальних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, їхня зустріч відбулася сьогодні в ході Міжнародної політичної конференції, що проходить в м. Евіан.

Зокрема, А.ЯЦЕНЮК та Я.СХЕФФЕР торкнулися проблем Грузії, Косового, обговорили «гіпотетичні наслідки» кавказького конфлікту в Україні, співпрацю України з НАТО.

«Міжнародна політична конференція, – сказав А.ЯЦЕНЮК журналістам, - потрібна нам, щоб висловити власну позицію, щоб Україну не ототожнювали з хуторянською державою».

А.ЯЦЕНЮК також сказав, що світ не готовий до зустрічі з глобальною світовою кризою. Жодна організація, за його словами, не може вирішити цієї проблеми, у тому числі Міжнародний валютний фонд.

Він додав, що загалом світ дедалі частіше вирішує проблеми за допомогою особистих стосунків світових лідерів. Приклад цього – Грузія, проблему якої вирішили особисто Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та Президент РФ Дмитро МЄДВЄДЄВ, а не такі організації, як НАТО, ЄС, ООН, зазначив голова ВР України.

Крім того, в рамках Міжнародної політичної конференції А.ЯЦЕНЮК сьогодні взяв участь в ланч-дебатах для обмеженого кола керівників держав.

Як передає кореспондент УНІАН, рівень учасників ланч-дебатів політичної конференції дуже високий, в них беруть участь перші особи і керівники держав різних країн. Зокрема, А.ЯЦЕНЮК відзначив, що він задоволений результатами дебатів. «Мені дуже приємно, що до України такий високий інтерес і що з Україною в Європі пов`язують великі очікування», - відзначив глава українського парламенту.

Також сьогодні увечері о 17.00 за місцевим часом А.ЯЦЕНЮК проведе незаплановану раніше прес-конференцію, ініціатором якої виступили організатори Міжнародного політичного форуму у зв`язку з підвищеним інтересом до персони українського спікера. У прес-конференції візьмуть участь більше ста світових засобів масової інформації.

Як повідомлялося, Міжнародна політична конференція (World policy conference, WPC) проходить в Евіані (Франція) з 6 по 8 жовтня 2008 року. Організатор міжнародного форуму - французький Інститут міжнародних відносин. У конференції беруть участь Президент Франції Николя САРКОЗІ, Генсек НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, екс-генеральний секретар ООН Кофі АННАН, Президент Швейцарії Паскаль КУШПЕН, а також ряд глав держав і урядів провідних країн світу. У конференції очікується участь Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.