Чубаров про "вибори" до Держдуми РФ у Криму: жодної чесної людини там не буде (відео)

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав намір Росії провести вибори в окупованому Криму незаконним і злочинним.

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За його словами, жодної порядної людини на ділянці не буде.

"Всупереч міжнародному праву і застереженням міжнародних організацій, РФ має намір провести вибори в Державну Думу Росії і на території окупованого нею Криму", – йдеться в заяві.

Також Чубаров вважає, що наміри Росії провести вибори в Криму є "незаконними і злочинними", а організатори виборів – "злочинці".

8 вересня Верховна Рада України звернулася до парламентів іноземних держав, парламентським асамблеям і міжнародних організацій із закликом утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також не визнавати їхні результати при будь-яких обставин.

Голосування призначене на 18 вересня.