Радою керує Лавринович, бо Яценюк - у Президента
10:10, 07 жовтня 2008Політика
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Перерву оголосили до 12.30
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ відкрив засідання парламенту і оголосив перерву до 12.30.
Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи пленарне засідання, О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що у ВР досі немає порядку денного на сьогодні.
Крім того, наголосив він, відсутній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, який знаходиться на зустрічі Президента з фракцією НУ-НС.
О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що об 11.00 відбудуться консультації щодо узгодження порядку денного.
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