Радою керує Лавринович, бо Яценюк - у Президента

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ відкрив засідання парламенту і оголосив перерву до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи пленарне засідання, О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що у ВР досі немає порядку денного на сьогодні.

Крім того, наголосив він, відсутній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, який знаходиться на зустрічі Президента з фракцією НУ-НС.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що об 11.00 відбудуться консультації щодо узгодження порядку денного.