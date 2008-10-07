Радою керує Лавринович, бо Яценюк - у Президента

10:10, 07 жовтня 2008
Політика
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Перерву оголосили до 12.30

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ відкрив засідання парламенту і оголосив перерву до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи пленарне засідання, О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що у ВР досі немає порядку денного на сьогодні.

Крім того, наголосив він, відсутній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, який знаходиться на зустрічі Президента з фракцією НУ-НС.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що об 11.00 відбудуться консультації щодо узгодження порядку денного.

 

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