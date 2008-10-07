БЮТ назвав людей Луценка «неспроможніми імпотентами»

У вівторок група "Народна самооборона" здійснила дві спроби зібрати засідання фракції з метою зміни її керівництва.

Про це повідомляють джерела "Української правди" серед учасників зібрання.

За словами співрозмовника, "Народна самооборона" двічі збирала засідання депутатів дрібних партій, що входять до блоку НУНС. На перше засідання прийшло 19 осіб, на друге – 18.

На думку джерела, НС координувала свої дії з керівництвом фракції БЮТ. Зокрема, на засідання заходив заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем`якін.

"У підсумку керівництво БЮТ залишилося незадоволеним результатами засідання, назвавши учасників зібрання "неспроможніми імпотентами". Через те що частина фракції НУНС не змогла зібрати 37 голосів депутатів (більшість у фракції) за створення коаліції з БЮТ і зміну керівництва фракції", - розповів співрозмовник.