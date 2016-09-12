Кількість українців, які підозрюються в організації нелегальної міграції до ЄС, виросла у 2,5 рази

Про це йдеться у cтатистиці щодо нелегальної міграції, яку оприлюднив Europol, передає Європейська правда.

Правоохоронці зазначають, що у 2016 році звинувачення у нелегальній контрабанді мігрантами було висунуто 149 громадянам України.

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Найбільше звинувачень висунуто громадян Туреччини – 423 особам (на 295.3% більше, ніж минулого року).

На другому місці сирійці - 364 особи.

Румуни, яким було висунуто найбільше звинувачень минулого року, "впали" на третє місце - 216 осіб (на 38.3% менше).

Серед контрабандистів мігрантів інших національностей у топ-10 також входять: болгари (168 осіб), єгиптяни (167 осіб), іракці (152 особи), поляки (136 осіб), британці (136 осіб) та сенегальці (103 особи).