Литвин каже, що Ющенко дав ще один день

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав народним депутатам один день для внесення змін до законодавства, пов`язаного з виборчим процесом.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН лідер парламентської фракції "Блоку Литвина" Володимир ЛИТВИН, коментуючи результати сьогоднішніх консультацій у Президента.

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні ні в кого немає сумнівів, що позачергові вибори до Верховної Ради будуть оголошені.

Інформуючи про хід зустрічі з Президентом, В.ЛИТВИН зазначив, що запитав у глави держави, чи видаватиме він указ про розпуск парламенту, якщо, наприклад, сьогодні з`явиться коаліція.

«Відповідь була така: я дав 30 днів і плюс 6 днів почекав, результату немає, але якщо буде 227 підписів, не рішення фракцій, а саме підписів, я з цим рішенням погоджусь», - сказав В.ЛИТВИН, цитуючи слова В.ЮЩЕНКА.

При цьому лідер блоку зауважив, що всі прекрасно розуміють, що це зробити практично неможливо, оскільки, крім підписів, потрібно ще й рішення фракцій.

Говорячи про те, коли буде підписано указ, В.ЛИТВИН зауважив: «Президент сказав, що у вас ще є день».

Він вважає, що Президент відвів цей день для того, щоб було ухвалено як мінімум декілька законів, «щоб було менше підстав для оскарження результатів виборів у судах».