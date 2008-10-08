Яценюк буде на роботі до півночі й готується не спати зовсім

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що коаліція не буде сформована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив на засіданні парламенту.

За його словами, «у мене не має сумніву, що ніяка коаліції не буде сформована».

А.ЯЦЕНЮК додав, що готовий повідомити про створення коаліції, якщо до неї готові увійти 226 народних депутатів.

«Якщо в когось ще є бажання сформувати чи мегакоаліцію (ліва і права частина), чи тільки мінікоаліцію (класична права частина), чи будь-яку іншу, і під такою коаліцією буде 226 голосів, то я негайно повідомлю Президенту, що є відповідно 226 підписів, а тому підстав для дострокового припинення повноважень парламенту немає», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що сьогодні перебуватиме на робочому місці до 24.00. «Якщо треба, можу і не спати», - додав голова ВР.

Звертаючись до народних депутатів, він сказав: «Якщо сформуєте коаліцію, дайте знати, якщо не сформуєте – також дайте знати».

Після цього А.ЯЦЕНЮК закрив сьогоднішнє засідання ВР і зазначив, що завтра о 10.00. відбудеться нарада з керівниками фракцій, і «можливо зміниться ситуація в частині дострокового припинення повноважень парламенту».