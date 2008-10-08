БЮТ вже погрожує Ющенку майданами - кажуть, час демобілізуватися

БЮТ не виключає акцій протесту у випадку, якщо Президент України видасть укази про розпуск Верховної Ради й призначення дострокових парламентських виборів із порушенням Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

«Президент настільки сьогодні не підтримується в суспільстві, що найменші його антиконституційні дії можуть призвести до масових акцій, як це було в Грузії. Єдиний юридичний вихід – це вільне волевиявлення Президента на вихід у відставку», - сказав А.ПОРТНОВ, зазначивши, що на сьогоднішній день усі передумови для цього створено.

«Сам вважає, що в нього рейтинг 50%. Він вважає, що не створено (умови для добровільної відставки – УНІАН), а суспільство вважає, що йому час демобілізуватися. Так от, якщо суспільство дозріє до масових акцій внаслідок неконституційних дій Президента, то тут можливі різні варіанти. У Грузії ж теж ніхто не міг повірити, що Президент сам подасть у відставку й оголосить дострокові президентські вибори, як це було в січні минулого року. Ось це є єдиним нормальним сценарієм (для України – УНІАН)», - зазначив А.ПОРТНОВ.

Він підкреслив, що інші сценарії, в тому числі й імпічмент Президента, на сьогоднішній день в Україні неможливі.