Турчинов розповів, як під час революції "з бійкою виривав" з натовпу регіоналів, яких хотіли "повісити на Майдані"

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН, зазначаючи, що "з бійкою" їх відбивав, щоб врятувати тодішнє скликання Ради.

"Зараз багато хто забув, яким був парламент того часу. Буквально за тиждень до мого призначення в парламенті була цинічна, жорстока більшість, готова ухвалювати будь-які диктаторські закони, готова виконувати будь-які команди Януковича і його найближчого оточення, готова голосувати за арешт всієї верхівки опозиції", - згадує політик.

За словами Турчинова, в основі цієї більшості була Партія регіонів, що формувалася фактично однією людиною – Януковичем, з іншого боку - виключно проросійські комуністи.

"Таких депутатів була більша частина парламенту. А на вулицях Києва – люди, які вимагають відповідальності за пролиту режимом Януковича кров, люди, готові розтерзати як комуністів, так і регіоналів. Але, незважаючи на це, необхідно було створити нову більшість, змусити парламент працювати. І це було найголовніше й найскладніше завдання", - заявив секретар РНБО.

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Він розповів, що комуністи й регіонали могли просто розбігтися, злякавшись, наприклад, спроб захоплення Верховної Ради, коли кидали каміння, били вікна. Але якби тоді більшість розбіглася, продовжив Турчинов, парламент не зміг би функціонувати і в країні не залишилося б жодної легітимної влади.

"Я раніше ніколи про це не розповідав, але було кілька випадків, коли мені в кабінет телефонували з вулиці з повідомленням, що натовп людей біля парламенту схопив депутата-регіонала і тягне вниз по Грушевського, щоб "повісити на Майдані", - згадує секретар РНБО.

Він розповів, що це були досить відомі люди, принаймні, впізнавані.

"І я вискакував зі своїми помічниками і буквально в бійці виривав їх, щоб не допустити самосуду і утримати парламент. А уявіть, якби хтось у такій ситуації загинув? Український парламент просто перестав працювати. Я, може, надто жорстко, але відверто говорив зі своїми вчорашніми опонентами: що, якщо вони будуть голосувати закони, які потрібні Україні, я їх на "розтерзання" не віддам", - зазначив Турчинов.

За його словами тоді доводилося використовувати різні методи "впливу", щоб забезпечити голосування в умовах, коли над країною нависла смертельна загроза. Також він додав, що парламент почав тоді працювати досить ефективно.

"У мене просто не було іншого вибору. Якби я почав просторікувати, когось просити, не посилюючи свою позицію, то не втримав би ситуацію. Це – з одного боку. З іншого боку, я змушений був і десь блефувати. Адже у мене парламент був абсолютно незахищеним. Два місяці поспіль Раду, на моє прохання, як колишнього начальника Штабу Майдану, охороняла одна із сотень Самооборони Майдану", - розповів Турчинов.