Інвестиції у вибори перевищили рівень інвестицій в економіку

Інвестиції у виборчі кампанії, починаючи з 2004 року, вже перевершили рівень іноземних інвестицій в українську економіку.

Таке переконання в інтерв’ю УНІАН висловив народний депутат України Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (фракція Блоку Литвина).

Він зазначив, що, згідно з прогнозами експертів, на майбутню кампанію з дострокових виборів до Верховної Ради спонсори витратять 1-1,5 мільярди доларів.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ підкреслив, що проведення дострокових виборів - “це ще один крок у прірву економічної кризи”. Він вважає, що Україну чекає “розплата за політичні ігри останніх трьох років, зокрема, за авантюристичну зовнішню політику, за перетворення державного бюджету на бюджет проїдання”.

За словами депутата, вихід із ситуації можливий, якщо вдасться “хоч раз відмовитись від тотального популізму, глянути на проблеми країни крізь призму національних інтересів”.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ додав, що владі необхідно виробити стратегію подолання економічної кризи, а головне - проводити ефективну та сильну державну регіональну політику, яка будуватиметься не на перерозподілі бюджетних коштів від одних регіонів іншим, а на конвертації важливих регіональних проектів у загальнонаціональні.