У Польщі пояснили, навіщо Сейм ухвалив рішення про визнання Волинської трагедії "геноцидом"

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський після зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає DT.UA з посиланням на видання Rzeczpospolita.

"Я пояснив українському президенту, що для нас ухвалення тієї резолюції в Сеймі й називання, зрештою, своїм іменем того, що сталося кілька десятків років тому, було актом, який може дати початок процесу порозуміння, а не нашкодить відносинам", - сказав польський дипломат.

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"Йдеться про те, щоб назвати все своїми іменами, показати один одному докази, перевести це питання у вимір діалогу істориків й зняти його з політичного порядку денного", - додав Ващиковський.

8 вересня Рада відповіла на рішення парламенту Польщі щодо Волинської трагедії й закликала польських колег припинити політизацію трагічних сторінок українсько-польської історії та зосередити зусилля на конструктивній побудові відносин.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».