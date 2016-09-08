Рада відповіла на рішення парламенту Польщі щодо Волинської трагедії

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій постанові № 5095 про заяву Верховної Ради у зв’язку з ухваленням Сенатом і Сеймом Республіки Польща постанов від 7 липня 2016 року та 22 липня 2016 року «Щодо оцінки польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни».

Підтримали заяву 247 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У повному складі не голосувала фракція "Опозиційного блоку", від групи "Відродження" "за" проголосував один депутат, від групи "Воля народу" - четверо.

У заяві йдеться, що Верховна Рада «з жалем, розчаруванням і глибокою стурбованістю сприйняла рішення Сенату і згодом ухвалення Сеймом Республіки Польща постанови від 22 липня 2016 року «Щодо вшанування пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1943-1945 роках», якою надана політично та юридично некоректна оцінка трагічної сторінки українсько-польської історії, що стосується подій, зокрема конфлікту між нашими народами у період Другої світової війни».

У заяві сказано, що Верховна Рада вважає «встановлення Сеймом Республіки Польща «Національного дня пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1943-1945 роках» за вияв політизації трагічних сторінок українсько-польської історії».

ВР вважає, що ухвалення парламентом Польщі зазначених постанов поставило під загрозу політичний і дипломатичний доробок та зусилля двох держав і народів, спрямовані на взаємне прощення, примирення та вшанування пам’яті невинних жертв - українців та поляків.

Також Верховна Рада засуджує односторонні дії Сенату та Сейму Республіки Польща, спрямовані на перегляд позитивних результатів співпраці, які були досягнуті під час конструктивного українсько-польського діалогу за останні десятиліття. У зв’язку з цим ВР закликає польських колег припинити політизацію трагічних сторінок українсько-польської історії та зосередити зусилля на конструктивній побудові взаємин між Україною і Польщею для зміцнення партнерства в демократичній Європі на підставі європейських цінностей.

Верховна Рада наголошує на тому, що прийняття постанов Сенату і Сейму Республіки Польща відбувалося в супроводі антиукраїнської акції з нищенням українських пам’ятників на території Польщі, атаками на учасників релігійних урочистостей, забороною проведення культурних заходів та шовіністичною риторикою.

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ВР звертає увагу польських депутатів, усієї польської влади та суспільства на те, що антиукраїнські дії та розпалювання антиукраїнських настроїв розгортається в момент найбільшої вразливості Української держави, яка перебуває у стані війни з Російською Федерацією. «У цій війні агресор використовує історичні питання, зокрема події 40-х рр. ХХ століття як один з елементів війни проти нашої держави», - сказано в заяві.

Верховна Рада закликає істориків продовжити фаховий діалог з метою розкриття усіх досі нез’ясованих фактів та обставин історії на основі достовірних архівних матеріалів, залишаючи простір для кожної сторони інтерпретувати історичні факти, а політиків України і Польщі – припинити інструменталізувати історичну науку заради досягнення тимчасових політичних вигод.