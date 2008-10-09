Черновецький зібрався до ВР, але на простого нардепа не згоден

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що очолить виборчий список свого блоку на позачергових виборах у Верховну Раду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«На чолі буду я. Це точно», – сказав він.

Мер Києва також пообіцяв найближчим часом визначитися, чи залишить він свою посаду для роботи в парламенті. «На простого народного депутата я не згоден. На лідера фракції – радитимуся з киянами. І найближчим часом я вам оголошу своє рішення», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На запитання, хто може змінити його на посаді міського голови в разі його обрання у Верховну Раду, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «За час свого мерства я підготував багато гарних заступників, які цілком дієздатні й можуть виконувати всі функції мера».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також зазначив, що в будь-якому разі фракція його блоку в Київраді продовжить свою роботу.