Кучма: Яценюк думає, що взяв уже бика за роги

Екс-президент України Леонід КУЧМА, коментуючи призначеннядострокових парламентських виборів, висловився за зміну політичної еліти в країні.

Як повідомили УНІАН у фонді “Україна”, про це Л.КУЧМА сьогодні заявив, перебуваючи у Західній Україні.

«Не варто тасувати ті самі карти, з тих самих політиків», - сказав Л.КУЧМА.

Серед представників політичної еліти Л.КУЧМА виділив голову ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА. «Я думаю, що в нас є молоді політики. Мені подобається ЯЦЕНЮК. Він ще занадто молодий політик і робить деякі помилки, він думає, що взяв уже бика за роги. Гадаю, у нього велике майбутнє. Таких людей слід підтримувати і ростити політичну еліту з таких, як ЯЦЕНЮК», - сказав Л.КУЧМА.