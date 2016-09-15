Партія "Відродження" виступила з заявою щодо сьогоднішніх обшуків у Кернеса

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті партії.

"Вважаємо, що дії ГПУ є політично вмотивованими, що є неприпустимим в правовій демократичній державі. На цьому, зокрема, неодноразово наголошували міжнародні партнери України", - йдеться у заяві.

У ній наголошується, що харківська міська організація «Відродження» є одним з найбільш потужних осередків політичної сили.

Читайте такожКернес заявив, що перебуває в Харкові"За результатами місцевих виборів 2015 року «Відродження» здобула переконливу перемогу над провладними партіями в Харкові. Зокрема більше 65% харків'ян під час місцевих виборів віддали голоси за Геннадія Кернеса, що є абсолютно рекордним показником підтримки в масштабах України. А також свідченням того, що реальні справи і особистий авторитет для людей завжди важливіші за порожні політичні гасла", - заявили у "Відродженні".

"Тиск на харківського лідера партії «Відродження» ми сприймаємо як намагання влади підірвати діяльність нашої політичної сили та спробу позбутися конкуренції за голоси виборців Харківщини, а також як акт помсти за поразку провладних сил в місті під час останніх місцевих виборів", - наголосили у партії.