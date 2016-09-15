"Нічого не знайшли": Кернес розповів, кому можуть бути вигідні сьогоднішні обшуки в його житлі
Міський голова Харкова Геннадій Кернес припускає, що сьогоднішні обшуки у його помешканні вигідні міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».
Кернес вважає, що за сьогоднішніми обшуками «стоїть політика». На уточнююче запитання, хто саме з політиків, він відповів: «Я не можу сказати, але на одному з телеканалів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк давав коментар і був дуже радий… Певно, це вигідно тому самому Арсену Авакову, який займається здебільшого помстою щодо мене».
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Харківський міський голова також розповів, що сьогодні у готелі, де він мешкає, силовики шукали документи, електронні носії та все пов’язане з виділенням земельних ділянок у місті з 2008 по 2010 роки.
«Нічого не знайшли», - запевнив Кернес.
Він також наголосив, що виділенням землі займається виключно міська рада.
«Землю виділяла міська рада. Це колегіальне рішення. Це не рішення Кернеса, Добкіна, Петрова чи Іванова», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогодні з самого ранку у Харкові тривають обшуки у приміщеннях, які належать Кернесу та матері народного депутата України Михайла Добкіна.
Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков та Євген Смицький) підозрюються у викраденні та побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.
2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
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2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.
28 квітня 2014 року невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. В даний час він пересувається на інвалідному візку.
Судові розгляди у справі Кернеса кілька разів відкладалися через його неявку. Востаннє, 29 серпня 2016 року, суд у Полтаві не відбувся, бо, за словами адвокатів, Кернес перебуває в Ізраїлі, де йому мають зробити операцію.