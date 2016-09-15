Силовики в масках залишили будинок, де живе Кернес (фото)
11:42, 15 вересня 2016Політика
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Представники Генпрокуратури і СБУ закінчили обшук в готелі "Національ", в якій проживає мер Харкова Геннадій Кернес.
Newsroom, Олексій Басакін
Про це повідомляє харківське видання NewsRoom.
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Newsroom, Олексій Басакін
Як повідомляв УНІАН, у Харкові вранці 15 вересня проходять обшуки в приміщеннях, які належать меру Геннадію Кернесу і матері депутата Михайла Добкіна.
Всього заплановано десятки обшуків. В місто виїхали 100 співробітників ГПУ і співробітники СБУ, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає його прес-секретар Лариса Сарган.
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