Силовики в масках залишили будинок, де живе Кернес (фото)

Про це повідомляє харківське видання NewsRoom.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові вранці 15 вересня проходять обшуки в приміщеннях, які належать меру Геннадію Кернесу і матері депутата Михайла Добкіна.

Всього заплановано десятки обшуків. В місто виїхали 100 співробітників ГПУ і співробітники СБУ, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає його прес-секретар Лариса Сарган.