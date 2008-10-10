Яценюк зрозумів, що діла не буде, і закрив засідання ВР

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрите.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що домовитися з представниками фракцій парламенту «не представляється можливим».

Він заявив, що вже зрозуміло, що «трибуна не буде розблокована».

Після цього народні депутати у сесійній залі почали кричати, запитуючи, чи закрите засідання ВР. На що А.ЯЦЕНЮК сказав: «Закрито!» і залишив сесійну залу.

Як відомо, у п’ятницю Верховна Рада України працює у пленарному режимі лише на ранковому засіданні.