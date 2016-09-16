Посольство Росії у Києві зміцнює "лінію оборони" напередодні заборонених в Україні виборів до Держдуми (фото)

Посольство Росії в Києві напередодні цієї дати вирішило підготуватися і зміцнити оборону по всьому периметру, передає Страна.uа.

Додатково до двох ажурних металевих парканів російські дипломати вирішили захистити посольство ще й суцільною металевою огорожею.

Читайте такожУ Лаврова вигадали, як провести вибори до Держдуми РФ на території України

А вікна закривають сталевими зовнішніми жалюзі.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває й на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року.

РФ заявила про намір відкрити у своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламентів іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України.