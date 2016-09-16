Порошенко закликав ЄС прискорити прийняття рішення щодо безвізового режиму для України

Про це глава держави заявив під час зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом та комісаром ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнесом Ганом, повідомляє президентська прес-служба.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі у контексті оголошення режиму припинення вогню та погіршення гуманітарних умов на окупованих територіях.

Порошенко привітав рішення Ради ЄС від 15 вересня про продовження на півроку терміну дії індивідуальних санкцій та закликав Європейський Союз зберегти всебічний санкційний тиск на Росію до відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом.

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Зазначається, що члени Європейської комісії привітали главу держави із важливим рішенням Ради директорів Міжнародного валютного фонду про продовження програми співробітництва з Україною, що створює сприятливі умови для виділення Євросоюзом наступного траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро після завершення імплементації українською стороною попередньо узгоджених структурних реформ.

«Сторони також обговорили шляхи підтримки з боку ЄС реформ у сфері децентралізації, в тому числі за допомогою програми U-LEAD, реконструкції доріг, а також розбудови транспортної інфраструктури України шляхом її об’єднання з транс’європейськими транспортними мережами», - додали в прес-службі.