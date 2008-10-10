Російський політолог: Кремль розчарований Януковичем

Кремль розчарувався у співпраці з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив російський політолог, директор Інституту національної стратегії Станіслав БЄЛКОВСЬКИЙ.

«Кремль розчарувався в ньому. Янукович, з погляду Кремля, показав себе слабким політиком. У 2004 році він не зміг утримати перемогу, яка була у нього в руках. Пізніше він не виконав своїх зобов`язань, ставши прем`єром удруге. І останнє: він пішов на дострокові вибори в 2007 році, хоча для цього не було чітких правових підстав», - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ.

Крім того, за словами політолога, для Кремля стало очевидним, що проросійська риторика В.ЯНУКОВИЧА призначена лише для електорату, а в глибині душі він у цілому є прозахідним політиком, як і вся політична еліта України.

«ЯНУКОВИЧ сприймається як «лузер», а ТИМОШЕНКО – як неминучий переможець, який так чи інакше дійде влади в Україні – з кремлівською підтримкою, чи без. Отже краще надати їй підтримку, щоб у Кремля теж був пакет акцій в цьому підприємстві, хоча, звичайно, не контрольний», - зазначив С.БЄЛКОВСЬКИЙ.

На його думку, у Кремля є завдання «за знищення» Віктора ЮЩЕНКА, заснована на суб`єктивній ненависті російського керівництва до Президента України. «Ефективно знищити В.ЮЩЕНКА може тільки Ю.ТИМОШЕНКО. В.ЯНУКОВИЧ же завжди був схильний до погоджування і компромісів із В.ЮЩЕНКОМ, що Кремлю традиційно не подобалося», - сказав російський політолог.

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